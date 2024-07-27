Тринадцять "друзів" Мессі: на чому їздить легендарний футболіст

Від рідкісного Ferrari до практичного Mini Cooper – улюблені авто Ліонеля Мессі

Ліонель Мессі, один з найвидатніших футболістів усіх часів, відомий не лише своїми феноменальними досягненнями на полі, але й вишуканим смаком до розкішних автомобілів. Колекція аргентинської зірки вражає різноманітністю та вартістю, демонструючи його любов як до швидкості, так і до комфорту.

Від надпотужних суперкарів до комфортабельних сімейних позашляховиків — гараж Мессі вражає різноманітністю та вартістю. Це – своєрідна віртуальна екскурсія найцікавішими експонатами автопарку футбольної зірки, вартість якого оцінюється приблизно в 40 мільйонів доларів.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti ($36 мільйонів)

Перлиною колекції Мессі є рідкісний Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року випуску, який футболіст придбав на аукціоні за рекордні $36 мільйонів. Цей автомобіль, відомий як "гарцюючий кінь 1957 року", здатний розвивати швидкість до 300 км/год.

Pagani Zonda Tricolore ($2 мільйони)

Pagani Zonda Tricolore був створений як данина Національній аеробатичній команді Італії. Автомобіль оснащений двигуном Mercedes Benz AMG, який має потужність 670 кінських сил. Машина розганяється від 0 до 100 км/год за 3.4 секунди і має максимальну швидкість 350 км/год.

Ferrari F430 Spider ($164,490)

Ferrari F430 Spider у колекції Мессі коштує $164,490. Автомобіль, розроблений Pininfarina з використанням аеродинамічних симуляцій, що застосовуються у Формулі-1, може перетворюватися з закритого купе на відкритий кабріолет у двоетапному процесі. Максимальна швидкість авто становить 315 км/год, а розгін до 100 км/год займає 3.6 секунди.

Mercedes SLS AMG ($642,490)

Mercedes SLS AMG є одним з найдорожчих автомобілів у колекції Мессі, вартістю $642,490. Цей автомобіль оснащений 6,2-літровим двигуном V8, що забезпечує максимальну швидкість 315 км/год і розгін до 100 км/год за 3.8 секунди.

Range Rover Vogue ($200,000)

Range Rover Vogue — це другий Range Rover у колекції Мессі, вартістю $200,000. Цей розкішний SUV має передні бампери з акцентами Atlas, бокові вентиляційні отвори та графіку, а також інтер'єр з задніми сидіннями класу "екзек'ютів". Максимальна швидкість авто становить 210 км/год, а розгін до 100 км/год займає 4.3 секунди.

Audi RS6 ($108,000)

Audi RS6 — третій і найдорожчий Audi у колекції Мессі, вартістю $108,000. Цей автомобіль виділяється агресивним, але витонченим дизайном і оснащений 4.0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом. Максимальна швидкість авто становить 250 км/год, а розгін до 100 км/год займає 3.4 секунди.

Maserati GranTurismo MC Stradale ($242)

Maserati GranTurismo MC Stradale — це вибір Мессі для поїздок в Аргентині. У світі існує лише 497 таких автомобілів, і один з них належить Мессі. Вартість авто становить $242,100, максимальна швидкість — 303 км/год, а розгін до 100 км/год займає 4.5 секунди.

Lexus RX 450h ($46,800)

Lexus RX 450h — ще один автомобіль у колекції Мессі, вартістю $46,800. Цей автомобіль має потужність 299 кінських сил і крутний момент 234 Н∙м. Максимальна швидкість авто становить 211 км/год, а розгін до 100 км/год займає 6.5 секунди.

Range Rover Sport ($69,500)

Range Rover Sport — це автомобіль, який поєднує спортивну динаміку з розкішшю. Мессі придбав його за $69,500. Машина розганяється до 100 км/год за 3.6 секунди і має максимальну швидкість 234 км/год.

Mini Cooper ($19,733)

Mini Cooper — найдешевший автомобіль у колекції Мессі, вартістю $19,733. Цей кабріолет має максимальну швидкість 191 км/год і розганяється до 100 км/год за 8.7 секунди.

Cadillac Escalade ($75,195)

Cadillac Escalade — класичний сімейний автомобіль, який Мессі придбав за $75,195. Максимальна швидкість авто становить 180 км/год, а розгін до 100 км/год займає 6.7 секунди. Це безпечний і комфортний автомобіль для сімейних поїздок.

Audi A7 ($69,200)

Audi A7 — ще один Audi у колекції Мессі, вартістю $69,200. Цей автомобіль поєднує стиль і преміальну утилітарність, розганяється до 100 км/год за 5.8 секунди і має максимальну швидкість 250 км/год.

Audi Q7 ($54,590)

Audi Q7 — базова модель у колекції Мессі, вартістю $54,590. Цей автомобіль пропонує три ряди сидінь для семи пасажирів, розганяється до 100 км/год за 5.9 секунди і має максимальну швидкість 220 км/год.

Колекція автомобілів Ліонеля Мессі вражає своєю різноманітністю та вартістю, відображаючи його еволюцію від молодої зірки до зрілого сімейного чоловіка з вишуканим смаком.

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