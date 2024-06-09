Змінював, як боксерські рукавички, і розбивав у ДТП: якими були улюблені тачки Олександра Усика у різні роки його кар’єри

Олександр Усик, чемпіон світу з боксу, відомий не лише своїми видатними спортивними досягненнями, а й любов’ю до автомобілів

Нещодавно Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу – раніше у важкій, а тепер і в суперважкій ваговій категорії. Першим в історії України та третім у світі.

Автомобілі завжди відігравали важливу роль у житті відомого українського боксера Олександра Усика. Протягом своєї кар’єри він зібрав вражаючу колекцію машин, від бюджетних седанів до розкішних позашляховиків та суперкарів.

Автопарк Олександра Усика

Першим автомобілем, за кермом якого Олександр Усік отримав свої перші навички водіння, став Москвич-412, який належав його батькові. Цей радянський задньопривідний седан, що випускався з 1967 по 1976 рік, був чи не найпопулярнішим на той час і для багатьох українців став першим особистим автомобілем.

Ставши успішним спортсменом, Усік придбав кросовер Kia Sorento з 2,2-літровим двигуном та потужністю 197 л. с. А лише через два тижні після покупки, його дружина розбила авто в аварії.

Довгий час Олександр катався на Skoda Octavia A5, яку навіть прикрасив зображенням свого кумира Мохаммеда Алі. Однак і ця тачка виявилася нещасливою – у ДТП у 2013 році у Сімферополі її протаранив інший автомобіль.

На честь перемоги на Олімпійських іграх у 2012 році Федерація боксу України подарувала Усіку Volvo XC90. Але незабаром він замінив його на Toyota Land Cruiser 200. У 2018 році Усик став власником Lexus LX, вартість якого і зараз потягне на 100 тис. доларів.

Перед поєдинком з Ентоні Джошуа український боксер похвалився дорогим придбанням – їздитиме тепер на Audi RS Q8. Тоді, залежно від комплектації, таке авто могло коштувати до 190 тис. дол.

А після перемоги у поєдинку боксер побалував себе далеко не найдешевшим подарунком. У себе в сторіз він покрасувався за кермом нової машини — шестиколісного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, який може коштувати понад мільйон євро.

Але досі одним з найбільш вражаючих автомобілів колекції Олександра Усика є BMW M760Li xDrive (G12) 2022 року випуску. Цей розкішний седан є індивідуальною версією в ексклюзивному темно-зеленому кольорі, що підкреслює його унікальність і статус власника. Під капотом BMW M760Li xDrive (G12) ховається потужний 6,6-літровий двигун V12 BiTurbo, що розвиває вражаючі 585 кінських сил. Завдяки цьому автомобіль здатний розігнатися з 0 до 100 км/год всього за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість досягає 305 км/год.

Як ми бачимо, колекція автомобілів Олександра Усика – це не просто набір машин, а ціла історія. Вона уособлює його шлях до успіху, любов до автомобілів і прагнення до досконалості у всьому, що він робить.

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