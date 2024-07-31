Роковое авто Виктора Цоя: на чем ездил лидер группы "Кино"

Виктор Цой приобрел свой первый и единственный автомобиль "Москвич-2141" в начале 1990 года

Ходят легенды, что именно с выступления в киевском Доме ученых в 1985 году началось всеобщее признание группы "Кино". Незадолго после шоу Виктору Цою предложили его первую роль в кино — съемки в фильме Сергея Лысенко "Конец каникул". Именно это и привело музыканта в Киев еще раз.

Но легендарный лидер группы "Кино", вопреки расхожему мнению о любви рокеров к быстрой езде, не был известен как заядлый автомобилист. На протяжении своей музыкальной карьеры он в основном пользовался служебным транспортом или автомобилями друзей для передвижения во время гастролей и концертных поездок.

Однако в январе 1990 года в жизни Цоя произошло значимое событие — он приобрел свой первый и, как оказалось, последний личный автомобиль. Этим автомобилем стал темно-синий "Москвич-2141".

"Москвич-2141": что это за авто

"Москвич-2141" был относительно новой моделью для того времени. Он начал производиться в 1986 году. Этот автомобиль представлял собой переднеприводный пятидверный хэтчбек среднего класса. По сравнению с предыдущими моделями "Москвича", "2141" имел более современный дизайн и улучшенные технические характеристики.

Основные характеристики "Москвича-2141":

тип кузова: 5-дверный хэтчбек,

двигатель: бензиновый, объемом 1,5 или 1,7 литра,

мощность: от 72 до 85 лошадиных сил,

максимальная скорость: около 150 км/ч,

расход топлива: около 8-9 литров на 100 км.

При разработке "Москвича-2141" советские инженеры в качестве прототипов выбрали французский SIMCA-1308 и немецкий Audi 100. Результатом стал автомобиль, сочетавший в себе черты обеих этих моделей: внешний вид напоминал французский стиль, а техническое исполнение было ближе к немецкому подходу. Но "Москвич" отличался уникальной компоновкой с продольным расположением двигателя, что было нетипично для автомобилей этого класса. Передняя подвеска была выполнена по схеме McPherson, что обеспечивало улучшенную управляемость и комфорт при езде.

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