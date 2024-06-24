Дев'ятка-Кличковоз і бандитська класика: на яких авто їздили брати Клички у 90-х

Зі зростанням успіхів на рингу та збільшенням гонорарів, автопарк братів почав розширюватися

У 1990-ті роки автомобільна промисловість України пережила серйозну кризу після розпаду СРСР, і особистий автомобіль все ще був межею мрій для багатьох. На початку 90-х, коли брати Клички робили свої перші кроки у світі професійного боксу, їхнє фінансове становище було далеко від розкішного.

Віталій та Володимир, як і багато молодих спортсменів того часу, змушені були задовольнятися скромними засобами пересування, які були їм по кишені. Отже, що відомо про перші автівки відомих братів.

Віталій Кличко

Першим автомобілем Віталія Кличка став ВАЗ-2108, відомий як "Лада Самара". Цю машину він придбав на власні зароблені кошти, і на той час вона вважалася досить престижною.

У міру зростання спортивних досягнень та фінансового благополуччя автопарк братів Кличків почав розширюватися. Значним кроком уперед стало придбання Jeep Grand Cherokee. Віталій відзначав разючий контраст між вітчизняним та закордонним автопромом, порівнюючи американський позашляховик з літаком через велику кількість електронних функцій.

Сьогодні меру Києва належить Land Rover Discovery 2013 року випуску. Він надає перевагу великим машинам, тому що в маленькі, за його ж словами, він не вміститься.

Володимир Кличко

Володимир познайомився з водінням у ранньому дитинстві. У віці п’яти років він сидів на колінах у військового водія в армійському позашляховику ГАЗ, керуючи ним на території аеродрому. Батько братів Кличків служив у військово-повітряних силах, і за ним був закріплений автомобіль із водієм. Своє перше особисте авто Володимир придбав у 19 років, 1995 року. То була нова модель ВАЗ-2109, придбана на гроші, зароблені боксерськими виступами. Для молодого спортсмена на той час така машина вважалася практично еталоном.

Зі зростанням спортивних досягнень та слави, фінансове становище боксера значно покращилося, і стали надходити вигідні рекламні пропозиції від компаній автомобільної індустрії. У цей етап кар’єри Володимира часто бачили за кермом безлічі елітних автівок, включаючи моделі таких престижних брендів, як Rolls-Royce, BMW, Mercedes, Lexus та Jeep. Визначити точно, які з цих розкішних машин надані спонсорами, а які придбані особисто спортсменом, досить складно. У 2010 році він уклав рекламний контракт із Mercedes, і вже добрий десяток років є обличчям компанії.

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