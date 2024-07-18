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Відставити паніку: як швидко зупинити автомобіль на "автоматі", якщо відмовили гальма

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Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Екстрена зупинка при відмові гальм
Екстрена зупинка при відмові гальм. Фото shutterstock.com

Що робити, якщо раптом відмовили гальма

Навіть найсучасніші автомобілі не застраховані від технічних несправностей. Одна з найнебезпечніших ситуацій, з якою може зіткнутися водій, – це відмова гальм на високій швидкості.

У сучасному автомобілі з автоматичною коробкою передач і електричним гальмом стоянки відмова основної гальмівної системи може здатися катастрофою. Однак навіть у такій ситуації є способи зупинити машину та уникнути аварії. Наш експерт ділиться важливими порадами, які можуть урятувати життя.

Зберігайте спокій

Перше і найголовніше правило – не панікувати. Паніка може призвести до неправильних дій та погіршити ситуацію. Пам’ятайте, у вас є інструменти для контролю над автомобілем навіть при відмові основних гальм.

Крок 1: використовуйте ручний режим коробки

Якщо автоматична коробка передач оснащена ручним режимом, негайно перейдіть на нього. Почніть послідовно знижувати передачу. Це допоможе уповільнити автомобіль шляхом гальмування двигуном.

Крок 2: активуйте електричне гальмо стоянки

Сучасні електричні гальма стоянки можуть бути використані як аварійні. Знайдіть кнопку електричного гальма стоянки, натисніть і утримуйте її. Це активує гальмівну систему та почне уповільнювати автомобіль.

Важливі зауваження

Не відпускайте кнопку гальма стоянки різко, це може призвести до втрати контролю над автомобілем. Намагайтеся направити автомобіль у безпечну зону, уникаючи зіткнень з іншими учасниками руху. І не забудьте увімкнути аварійну сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про позаштатну ситуацію.

Щоб уникнути таких ситуацій, регулярно проводьте технічне обслуговування вашого автомобіля. Особливу увагу приділяйте стану гальмівної системи. А за найменших ознак несправності гальм негайно звертайтеся в сервіс.

Раніше "Телеграф" писав, про ознаки того, що гальма вашого авто ось-ось відмовить. Як їх розпізнати.

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