Чи потрібно прокачувати гальма в авто: як відбувається ця процедура і кому необхідна

Водіння з повітрям у гальмівній системі є небезпечним.

Прокачування гальм — це важлива процедура обслуговування автомобіля, яка полягає у видаленні повітряних бульбашок з гальмівної системи. Ці бульбашки можуть суттєво знизити ефективність гальмування.

Повітря в системі (яку часто називають контуром) з'являється через перегрівання і закипання гальмівної рідини або при проведенні ремонтних робіт. Процес прокачування зазвичай передбачає заміну гальмівної рідини за спеціальним алгоритмом, що запобігає потраплянню повітря в контур. Розповідаємо, як це відбувається і кому необхідне прокачування гальм.

Прокачування гальм може бути необхідним у таких випадках:

Планова заміна рідини. На нових автомобілях першу заміну зазвичай проводять через 3 роки, а потім кожні 2 роки. Така частота обумовлена гігроскопічністю гальмівної рідини — вона активно вбирає вологу з навколишнього середовища, що знижує її температуру кипіння. Після будь-яких робіт, пов'язаних з розгерметизацією гальмівного контуру, наприклад, заміна супорта, гальмівної трубки чи головного гальмівного циліндра. При погіршенні роботи гальм, що може статися через надмірне навантаження, наприклад, при інтенсивному русі гірською місцевістю. При досягненні критичної температури рідина може закипіти, утворюючи бульбашки в супортах і шлангах.

Процес прокачування гальм включає поетапну заміну старої рідини на нову, починаючи з найвіддаленішого від бачка колеса. Цю процедуру можна виконувати вдвох або самостійно, використовуючи спеціальні пристрої або народні методи.

Що буде, якщо в гальмівній системі буде повітря

Наявність повітря в гальмівній системі знижує ефективність гальмування, оскільки повітря, на відміну від рідини, стискається. Це призводить до того, що частина тиску від головного гальмівного циліндра поглинається повітрям, і для досягнення потрібного ефекту гальмування доводиться сильніше тиснути на педаль.

Крім того, педаль може стати "м'якою" або "губчастою". Вам доведеться натискати на неї сильніше і глибше, щоб досягти бажаного ефекту гальмування. Через стиснення повітря може виникнути невелика затримка між натисканням на педаль і початком гальмування, що критично в екстрених ситуаціях.

Раніше "Телеграф" писав, що водіям в Україні можуть виписати незвичний штраф за гальмівну рідину в автомобілі. У деяких випадках водія можуть тимчасово відсторонити від керування транспортним засобом до усунення порушень.