Чи потрібно прокачувати гальма в авто: як відбувається ця процедура і кому необхідна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Водіння з повітрям у гальмівній системі є небезпечним.
Прокачування гальм — це важлива процедура обслуговування автомобіля, яка полягає у видаленні повітряних бульбашок з гальмівної системи. Ці бульбашки можуть суттєво знизити ефективність гальмування.
Повітря в системі (яку часто називають контуром) з'являється через перегрівання і закипання гальмівної рідини або при проведенні ремонтних робіт. Процес прокачування зазвичай передбачає заміну гальмівної рідини за спеціальним алгоритмом, що запобігає потраплянню повітря в контур. Розповідаємо, як це відбувається і кому необхідне прокачування гальм.
Прокачування гальм може бути необхідним у таких випадках:
- Планова заміна рідини. На нових автомобілях першу заміну зазвичай проводять через 3 роки, а потім кожні 2 роки. Така частота обумовлена гігроскопічністю гальмівної рідини — вона активно вбирає вологу з навколишнього середовища, що знижує її температуру кипіння.
- Після будь-яких робіт, пов'язаних з розгерметизацією гальмівного контуру, наприклад, заміна супорта, гальмівної трубки чи головного гальмівного циліндра.
- При погіршенні роботи гальм, що може статися через надмірне навантаження, наприклад, при інтенсивному русі гірською місцевістю. При досягненні критичної температури рідина може закипіти, утворюючи бульбашки в супортах і шлангах.
Процес прокачування гальм включає поетапну заміну старої рідини на нову, починаючи з найвіддаленішого від бачка колеса. Цю процедуру можна виконувати вдвох або самостійно, використовуючи спеціальні пристрої або народні методи.
Що буде, якщо в гальмівній системі буде повітря
Наявність повітря в гальмівній системі знижує ефективність гальмування, оскільки повітря, на відміну від рідини, стискається. Це призводить до того, що частина тиску від головного гальмівного циліндра поглинається повітрям, і для досягнення потрібного ефекту гальмування доводиться сильніше тиснути на педаль.
Крім того, педаль може стати "м'якою" або "губчастою". Вам доведеться натискати на неї сильніше і глибше, щоб досягти бажаного ефекту гальмування. Через стиснення повітря може виникнути невелика затримка між натисканням на педаль і початком гальмування, що критично в екстрених ситуаціях.
Раніше "Телеграф" писав, що водіям в Україні можуть виписати незвичний штраф за гальмівну рідину в автомобілі. У деяких випадках водія можуть тимчасово відсторонити від керування транспортним засобом до усунення порушень.