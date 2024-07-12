Як почистити гальмівні супорти: досвідчений механік показав простий спосіб (відео)

Механік показав революційний спосіб очищення гальмівних супортів

Гальмівний супорт — це критично важливий компонент гальмівної системи автомобіля, що забезпечує ефективне уповільнення та зупинку транспортного засобу. Проте і він час від часу може виходити з ладу, та потребує обслуговування.

Цей металевий механізм містить поршні, гальмівні колодки та ущільнювачі, які працюють в комплексі для притискання колодок до гальмівного диска при натисканні на педаль гальма. Супорт може прослужити до 160 000 кілометрів або близько 10 років за належного обслуговування. Однак його довговічність залежить від багатьох факторів, включаючи стиль водіння, погодні умови та якість доріг.

Як перетворити звичайний болт на диво-інструмент для авто

В мережі показали лайфхак, як зробити зручний інструмен для очищення супортів. Для цього на болт просто наварили металеву щіточку. Далі автор закріплює механізм в шуруповерті і починає очищення супорта.

Обертаючись на високій швидкості, металева щітка ефективно видаляє бруд, іржу та залишки гальмівних колодок з поверхні супорта. Цей простий, але ефективний лайфхак демонструє, як невелика винахідливість може значно полегшити процес обслуговування автомобіля.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно зупинити машину, коли відмовили гальна. Цей прийом допоможе не перекинутися.