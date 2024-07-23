Водіям можуть виписати незвичний штраф за гальмівну рідину: як можуть покарати

Які штрафи чекають на водіїв за самовільне втручання в гальмівну систему

Хто з нас не мріяв "прокачати" свою автівку? Але коли справа доходить до гальмівної системи, краще двічі подумати.

Нещодавно в Україні посилили відповідальність за самовільні зміни гальмівної системи. Розберімось, що до чого.

Чому втручання в гальмівну систему є небезпечним

Гальмова система є однією з найважливіших систем автомобіля, яка безпосередньо впливає на його безпеку. Виробники автомобілів проєктують гальмові системи з урахуванням всіх технічних характеристик конкретної моделі, щоб забезпечити максимальну ефективність і безпеку. Навіть якщо ви вирішили самотужки замінити гальмівну рідину, робити це треба вкрай відповідально.

Як і всі гідравлічні рідини, гальмівна рідина не стискається. Коли ви натискаєте на педаль гальм, рідина переміщується по системі від одного кінця до іншого. Це зусилля зрештою передається на гальмівні колодки, які притискаються до коліс і зупиняють автомобіль. Якщо тепло, що виділяється при гальмуванні, нагріє гальмівну рідину вище допустимого для неї рівня, вона закипить і виділиться пара. Суміш рідини та пари стане такою, що стискається, а педаль гальм може "провалитися" і гальмування не відбудеться.

Що саме заборонено:

міняти конструкцію гальм на свій розсуд,

використовувати "ліву" гальмівну рідину,

ставити деталі, не передбачені для вашої моделі.

Простіше кажучи, все, що не схвалив виробник вашого авто – під забороною. А водії, які порушують ці вимоги, можуть бути оштрафовані.

Які штрафи передбачені

За перше порушення водій може бути оштрафований на суму від 340 до 680 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф може збільшитися до 850 — 1700 гривень. У деяких випадках водія можуть тимчасово відсторонити від керування транспортним засобом до усунення порушень.

Раніше "Телеграф" писав, за яку гайку водіїв можуть оштрафувати на чималу суму. На такі "дрібниці" часто не звертають уваги.