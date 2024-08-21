Шанс купити авто за 7 тисяч доларів: огляд авторинку у Житомирі (відео)

З'явився новий відеоогляд авторинку в Житомирі

В Житомирі є авторинок європейського формату, з найбільшим вибором машин в області. Та чи можливо там купити автомобіль дешево?

На ютуб-каналі CAR MARKET показали огляд найсвіжіших пропозицій авто станом на зараз. Переказуємо, що ж там цікавого можна знайти.

Volkswagen Caddy — 7200 доларів

За 7200 доларів ви можете придбати Volkswagen Caddy 2006 року випуску. Пробіг автомобіля — 234 тисячі кілометрів. Власник каже, що машина пригнана з Німеччини, має 2 ключі та 1,6-літровий бензиновий мотор. Встановлено ГБО. Коробка передач — механічна.

Chery QQ — 3350 доларів

Китайська малолітражка (1,1 бензиновий мотор) має всього 43 тисячі пробігу. Автомобіль на механіці, 2008 року випуску. Ціна — 3350 доларів. Власник машини зазначає, що в автомобілі нічого не ремонтувалось, лише замінювали розхідники — мастило, фільтри тощо. Автомобіль витрачає лише 5 літрів бензину на 100 км.

Ford C-Max — 4999 доларів

За 4999 доларів продається Ford C-Max 2005 року випуску з 214 тисячами пробігу. Автомобіль передньопривідний, п’ятимісний. Механічна коробка передач, 1,6-літровий бензиновий мотор. Ціна — 5 тисяч доларів.

Mini Сooper — 5800 доларів

Mini Сooper 2009 року зі 180 тисячами пробігу продається за 5800 доларів. Автомобіль передньопривідний, з 1,5-літровим бензиновим двигуном. Салон п’ятимісний. Коробка передач — механічна.

Volkswagen Passat B5 — 4700 доларів

Автомобіль у кузові універсал 20002 року випуску коштує 4700 доларів. Пробіг машини складає 248 тисяч. Об’єм двигуна — 1,8, бензин. Авто на автоматі. Більше пропозицій дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" також розповідав про авторинок у Луцьку. Там є секретні майданчики, про які мало хто знає.