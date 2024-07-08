Санкціям наперекір: BYD та Mercedes анонсували вихід свого дітища на європейський авторинок

Попри поточні санкції, компанія має неабиякі плани щодо європейського ринку

Компанія Denza, спільне підприємство BYD та Mercedes-Benz, оголосила про амбітні плани виходу на європейський автомобільний ринок зі своїм флагманським електромобілем Z9 GT.

Попри поточні санкції ЄС проти Китаю, Denza налаштована оптимістично щодо виходу на європейський ринок. Компанія планує розпочати продажі Z9 GT в Європі вже у 2025 році.

Цей крок є частиною ширшої стратегії китайських автовиробників щодо експансії на глобальні ринки. Denza прагне конкурувати з європейськими преміальними брендами, пропонуючи високотехнологічні електромобілі за конкурентними цінами.

Denza Z9 GT: що це за авто

Denza Z9 GT — це розкішний електричний седан, який позиціонується як конкурент Tesla Model S та Porsche Taycan. Автомобіль вражає своїми характеристиками: потужність 940 к.с., розгін до 100 км/год за 2,7 секунди та запас ходу до 1000 км.

Вихід Denza на європейський ринок може стати серйозним викликом для місцевих виробників та посилити конкуренцію в сегменті преміальних електромобілів. Однак, компанії ще належить подолати ряд регуляторних та логістичних перешкод для успішної реалізації своїх планів.

Раніше "Телеграф" писав, що в ЄС планують значно підвищити мита на китайські "зелені авто". Однак після запровадження мит ціни залишаться недосяжними для багатьох споживачів.