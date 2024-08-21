Шанс купить авто за 7 тысяч долларов: обзор авторынка в Житомире (видео)

Появился новый видеообзор авторынка в Житомире

В Житомире есть авторынок европейского формата, с самым большим выбором машин в области. Но можно ли там купить автомобиль дешево?

На ютуб-канале CAR MARKET показали обзор самых свежих предложений авто по состоянию на данный момент. Пересказываем, что там интересного можно найти.

Volkswagen Caddy — 7200 долларов

За 7200 долларов вы можете приобрести Volkswagen Caddy 2006 года выпуска. Пробег автомобиля – 234 тысячи километров. Владелец говорит, что машина пригнана из Германии, имеет 2 ключа и 1,6-литровый бензиновый мотор. Установлены ГБО. Коробка передач – механическая.

Chery QQ — 3350 долларов

Китайская малолитражка (1,1 бензиновый мотор) имеет всего 43 тысяч пробега. Автомобиль на механике, 2008 года выпуска. Цена — 3350 долларов. Владелец машины отмечает, что в автомобиле ничего не ремонтировалось, только заменяли расходники – смазку, фильтры и т.д. Автомобиль тратит всего 5 литров бензина на 100 км.

Ford C-Max — 4999 долларов

За 4999 долларов продается Ford C-Max в 2005 году выпуска с 214 тысячами пробега. Автомобиль переднеприводный, пятиместный. Механическая коробка, 1,6-литровый бензиновый мотор. Цена – 5 тысяч долларов.

Mini Сooper — 5800 долларов

Mini Соoper 2009 года со 180 тысячами пробега продается за 5800 долларов. Автомобиль переднеприводный, с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Салон пятиместный. Коробка передач – механическая.

Volkswagen Passat B5 — 4700 долларов

Автомобиль в кузове универсал 20002 года выпуска стоит 4700 долларов. Пробег машины составляет 248 тысяч. Объем двигателя – 1,8, бензин. Автомобиль на автомате. Больше предложений смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" также рассказывал об авторынках в Луцке. Там есть секретные площадки, о которых мало кто знает.