Про них мало хто знає: цікаві варіанти авто на "секретних" місцях авторинку у Луцьку (відео)

Авторинок великий, і у ньому є місця, про які мало хто знає

Як відомо, авторинок у Луцьку — один із найбільших в Україні. Тут продають авто на різний смак та гаманець. Але часто буває таке, що, здавалось би, обійшов уже все, але бажаного варіанту не знайшов.

Тоді знадобляться "секретні" частини авторинку у Луцьку. Про це розповідає автоблогер на Youtube-каналі "Автопідбір UA".

Skoda Oktavia A5

На майданчику під накриттям (особливо актуально під час теперішньої спеки) розміщено Skoda Oktavia A5 2007 року випуску. Автомобіль продається за 6 з "хвостиком" тисяч доларів. Пробіг величенький — 252 тисячі кілометрів. Автомобіль пригнано з Німеччини.

Opel Zafira

Opel Zafira продається за 8 тисяч доларів. Автомобіль 2012 року випуску, з 1,7-літровим дизельним мотором. Пробіг також складає 252 тисячі кілометрів.

Ford Fusion

За 5200 доларів в Україні можна придбати Ford Fusion 2008 року випуску. Пробіг не заявлений власником. Автомобіль обладнано 1.4-літровим бензиновим двигуном.

Skoda Oktavia A7

Один з найновіших автомобілів у нашій підбірці за бюджетною ціною — Skoda Oktavia A7 за 13 з половиною тисяч доларів. Автомобіль обладнаний 1,6-літровим мотором, пробіг складає 180 тисяч кілометрів.

Renault Megane

Нерозмитнений Renault Megane продається за 13 700. Автомобіль 2019 року випуску, з 1,5-літровим дизельним двигуном, який працює разом з коробкою передач "автомат". Пробіг складає 210 тисяч кілометрів.

Volkswagen Passat

Автомобіль продається за 15 750 доларів. Цей Passat 2017 року випуску, з 2,0-літровим дизельним мотором та коробкою "автомат". Пробіг складає 194 тисячі кілометрів. Більше варіантів моделей авто дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" також писав, які цікаві екземпляри можна зустріти на автобазарі у Луцьку за ціною до 8 тисяч доларів. Є дуже непогані пропозиції.