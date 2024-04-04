Перш ніж купувати авто, використайте правило 20/4/10: воно допоможе зробити правильний вибір

Прорахуйте ці пункти перед купівлею авто

Надумали купувати автомобіль? А ви упевнені, що зможете його виплатити і утримувати?

Щоб дізнатись це, експерти рекомендують скористатись правилом 20/4/10. Його основи розповідає видання Quicken.

Правило 20/4/10 — це набір із трьох фінансових рекомендацій, які можуть допомогти визначити, скільки ви можете дозволити собі витратити на автомобіль. Розповідаємо, з чого воно складається.

Початковий внесок у розмірі 20%

Ви повинні мати можливість сплатити принаймні 20% від загальної вартості покупки як перший внесок готівкою або продавши свій попередній автомобіль.

4-річна позика

Термін позики не має перевищувати 4 роки (48 місяців). Чим швидше ви виплатите кредит чи розстрочку на авто, тим краще.

10% від доходу на утримання авто

Ваші загальні місячні витрати, пов’язані з автомобілем (включаючи оплату кредиту, страхування, пальне і технічне обслуговування), не повинні перевищувати 10% від вашого місячного чистого доходу.

Дотримуючись цих вказівок, ви будете знати максимальний діапазон цін, який можете собі дозволити. Також це допоможе зробити правильний вибір — купувати новий автомобіль чи обрати варіант на вторинному ринку.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує обслуговування автомобіля в Україні. Дізнавшись це, ви зрозумієте, яку зарплату треба мати, щоб дозволити собі мати машину.