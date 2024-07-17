Які АЗС пропонують найвигідніші ціни на пальне в Києві: огляд прайсу

Ціни вже не стоятимуть на місці

Комітет Верховної Ради України нещодавно схвалив до другого читання законопроєкт про суттєве підвищення акцизів на пальне. Це рішення викликає занепокоєння серед українців через потенційне зростання цін.

"Телеграф" розглянув актуальний прайс на пальне київських АЗС на кінець другої декади липня. Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

Газ — 25,49 грн

ДП — 50,49 грн

А-95 — 53,29 грн

На UPG:

ГАЗ — 26,00 грн

ДП — 51,90 грн

А-95 — 57,00 грн

А-95+ — 59,00 грн

А-100 — 64,00 грн

На WOG та ОККО наступні ціни:

ДП — 55,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 61,99 грн

ГАЗ — 27,99 грн

А-100 на WOG — 67,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 27,59 грн

ДП — 55,09 грн

А-95 — 59,29 грн

A-95+ — 61,39 грн

А-100 — 65,39 грн

На Shell:

ГАЗ — 27,59 грн

ДП — 55,49 грн

А-95 — 59,49 грн

A-95+ — 62,49 грн

А-100 — 68,49 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 27,99 грн

ДП — 56,99 грн

А-95 — 60,99 грн

A-95+ — 62,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Нагадуємо, що невдовзі може подорожчати автогаз. Акциз на пальне може зрости з 70 до 250 євро за тонну. Крім цього підвищення ціни неминуче для бензину та дизпалива.

Раніше "Телеграф" писав, що передвиборча сутичка Трампа та Байдена може підвищити ціни на пальне в Україні. Найгірше доведеться власникам машин на газу.