Нові акцизи на пальне: стало відомо, наскільки здорожчають бензин, дизель та автогаз

Прості українці на повну відчують ефект підвищення акцизів

Якщо президент України Володимир Зеленський підпише прийнятий Верховною Радою законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне, в ціні воно зросте сильно. Бензин здорожчає не менше, ніж на 10 грн, дизель – на 11 гривень, а скраплений газ стане дорожчим на 600 гривень за балон.

Про це заявила нардеп, керівник Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі Національного телемарафону. Вона зазначила, що прості українці на повну відчують ефект підвищення акцизів.

"Там же чотири етапи підвищення. Підвищуються бензин – на 10 грн, дизельне пальне – на 11 грн. І на скраплений газ підвищили так, що люди, 700 тис. домогосподарств, які купляли балон за 1,2 тис. грн, купуватимуть його за 1,8 тис. грн", – сказала вона.

При цьому нардеп зазначила, що підвищення негативно вплине на аграріїв. Навіть попри те, що воно відбувається у кілька етапів.

"А ви знаєте, що скраплений газ використовують купа аграріїв? Вони на полях встановлюють установки, тому що туди природний газ, звісно, не проведеш у зв’язку з безпекою. Там сушка, технічні процеси відбуваються", – зазначила Южаніна.

Зазначимо, що 18 липня 2024 року Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. "За" проголосував 231 депутат. Акцизи підійматимуть поступово, і до 2028 року вони досягнуть максимальних показників, згідно з директивою ЄС

Раніше "Телеграф" писав, що не всі експерти негативно оцінюють підвищення акцизів на пальне в Україні. Наприклад, Артем Куюн вважає, що це підвищення — цілком логічне і закономірне. І взагалі — державі уже давно час почати заробляти на автогазі, адже це прямий шлях до зміцнення обороноздатності країни.