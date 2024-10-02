У Києві інспекція з паркування ставить рекорд: на скільки мільйонів українці порушили ПДР
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Відомство назвало суму, яка надійшла до місцевого бюджету за оплату штрафів водіями
Вперше за 5 років у вересні 2024 року Інспекція з паркування встановила три абсолютні рекорди за кількістю штрафів за порушення правил дорожнього руху. Управління (інспекція) з паркування продовжує активно працювати, щоб транспортна ситуація у столиці покращувалася, а життя у водіїв полегшувалося.
Про це пише Департамент територіального контролю міста Києва. Сума сягнула більш як 7 млн грн.
Цього місяця нам вдалося встановити три абсолютні рекорди за п’ять років існування інспекції, а саме:
- 1548 — найбільша кількість постанов на день.
- 24 417 — найбільша кількість постанов на місяць.
- 6,6 млн грн — топова сума надходжень від оплат за паркування за місяць.
Крім вражаючих рекордів, також:
- 24 417 водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР:
- 8 983 — за неоплату паркування,
- 15 434 — за порушення ПДР;
- 5 887 автомобілів було тимчасово затримано на штрафмайданчик;
- 7,2 млн грн надійшло до місцевого бюджету за оплату штрафів водіями.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" отримав від Міністерства внутрішніх справ (МВС) дані про те, яка камера на трасі є найуспішнішою в Україні. Варто додати і те, що з Нового року в Україні фіксують порушення ПДР ще 50 камер. Детальніше у матеріалі "Телеграф" за посиланням.