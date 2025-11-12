Сама їде на металобрухт: російська Lada вразила експертів великою кількістю несправностей

У нових російських авто по черзі відмовляє все, що тільки може

У свіжовипущених російських Lada Iskra, якими так хвалились пропагандистські ЗМІ, масово ламається електроніка. Причина банальна – на заводі під час збирання автомобілів робітники переплутали запобіжники.

Що треба знати

Росіяни встигли продати багато бракованих машин

За місяць від покупки в машині починає відмовляти все, що тільки можна

Виробник визнав проблему, проте на виправлення браку треба чекати місяць

Власники нових машин скаржаться, що після тисячі-двох кілометрів пробігу раптом перестають працювати обігрів, омивач, задні датчики паркування та система стабілізації ESP. АвтоВАЗ визнав проблему і розіслав дилерам інструкцію, як виправити заводський дефект. Про це розповідають російські профільні ресурси.

Лада Іскра ламається за місяць

Один з журналістів купив Lada Iskra 21 вересня, а вже 17 жовтня в машині відмовив омивач лобового скла. Слідом зламалися система стабілізації та задній парктронік. Пробіг на той момент становив лише 2100 кілометрів. У дилерському центрі власнику сказали почекати місяць своєї черги.

Діагностика показала – справа в неправильно встановлених запобіжниках.

Салон нової Лада Іскра

Виявилось, що 13 жовтня АвтоВАЗ випустив офіційний документ про помилку на виробництві. Щоб полагодити машину, потрібно дістати запобіжник на 5 ампер із гнізда F39, переставити десятиамперний із F3 до F39, а в F3 вставити п'ятнадцятиамперний. Після цих маніпуляцій все запрацювало.

Переплутані запобіжники в російських авто

Нагадаємо, росіяни напоказ як можуть розхвалюють свій автопром. Кажуть, що тепер Lexus стоїть, їжджу тільки "Нивою. Проте у соцмережах їм відповіли.