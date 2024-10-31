Український раритет помітили у серці Ірландії: "Таврія" із закарпатськими номерами катається Дубліном (відео)

В Ірландії помітили легенду українського автопрому

У столиці Ірландії місцевих мешканців та туристів здивувало незвичайне видовище – вулицями Дубліна курсує легендарна українська "Таврія" на закарпатських номерах. Це авто здійснило справжній марафон, подолавши відстань у 2700 кілометрів від Ужгорода до столиці Смарагдового острова.

Поява українського автомобіля на вулицях Дубліна викликала чималий інтерес серед місцевої спільноти. Щоб дістатися до Ірландії, власнику "Таврії" довелося проявити неабияку винахідливість та витривалість – адже маршрут передбачав кількаразове використання поромних переправ.

Особливість цієї подорожі полягає не лише у подоланій відстані, але й у виборі транспортного засобу. "Таврія" – автомобіль, який давно став частиною української автомобільної історії, тепер демонструє свою надійність далеко за межами батьківщини.

Історія появи закарпатської "Таврії" в Дубліні залишається загадкою для місцевих жителів та українців. Можливо, це частина великої подорожі, або ж автомобіль належить комусь із українців, які нещодавно переїхали до Ірландії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ірландією катається класичний Porsche на українських номерах. Carrera 90-х років – це вже класика.