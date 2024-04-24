"Тепер Lexus стоїть, їжджу тільки "Нивою": росіяни як можуть розхвалюють свій автопром, у соцмережах відповіли
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Коментарі під постом вас точно розсмішать.
Росіянам, схоже, нічого іншого не залишається, як розхвалювати свій автопром. Втім, здобутки російського автомобілебудування подобаються лише росіянам. Адже ці автомобілі і досі не мають таких звичних нам функцій як ABS і навіть подушки безпеки.
Так, днями на глум підняли допис одного з учасників фейсбук-спільноти "Нива клуб". Він вирішив розповісти, що придбав російську "Ниву" як не єдиний автомобіль. І тепер начебто дорогущий Лексус стоїть без діла, а він їздить лише "Нивою".
Реакція соцмереж
Після цього допису соцмережі просто розірвало. Допис росіянина посмішив не лише українців, але й самих співвітчизників. Одні кажуть, що Лексус стоїть, адже на нього немає запчастин (через санкції у Росії дуже складно знайти запчастини до іномарок), інші жартують, що після поїздки "Нивою" можуть пройти проблеми зі здоров’ям і навіть зарости лисина.
- "Просто на Лексус деталей нема, ось і стоїть неприкаяний. А для "Ниви" ремень ГРМ з березової кори зробив, і зможеш проїхати пару км".
- "Просто Лексус не мій, тому їжджу на Ниві. Шеф не дає кататись".
- "Лексус стоїть рівно там, де сусід його поставив".
- "Так, на Ниві можна куди хочеш доїхати. Наприклад, до магазину запчастин, до автоелектрика, в сервіс, потім в інший сервіс, покататись по салонах, коли не можуть виконати гарантійний ремонт, потім змінити контури сидінь, щоб зручно було їздити, поставити людську музику, купити нормальні колеса і т.д. А Лексус в цей час стоїть і взагалі не потрібен".
Раніше "Телеграф" писав, що оснащення найпрогресивнішої російської Lada Vesta дивує. У ній немає не те що подушок безпеки, але й магнітоли і динаміків.