"Тепер Lexus стоїть, їжджу тільки "Нивою": росіяни як можуть розхвалюють свій автопром, у соцмережах відповіли

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Росіянам, схоже, нічого іншого не залишається, як розхвалювати свій автопром. Втім, здобутки російського автомобілебудування подобаються лише росіянам. Адже ці автомобілі і досі не мають таких звичних нам функцій як ABS і навіть подушки безпеки.

Так, днями на глум підняли допис одного з учасників фейсбук-спільноти "Нива клуб". Він вирішив розповісти, що придбав російську "Ниву" як не єдиний автомобіль. І тепер начебто дорогущий Лексус стоїть без діла, а він їздить лише "Нивою".

Реакція соцмереж

Після цього допису соцмережі просто розірвало. Допис росіянина посмішив не лише українців, але й самих співвітчизників. Одні кажуть, що Лексус стоїть, адже на нього немає запчастин (через санкції у Росії дуже складно знайти запчастини до іномарок), інші жартують, що після поїздки "Нивою" можуть пройти проблеми зі здоров’ям і навіть зарости лисина.

"Просто на Лексус деталей нема, ось і стоїть неприкаяний. А для "Ниви" ремень ГРМ з березової кори зробив, і зможеш проїхати пару км".

"Просто Лексус не мій, тому їжджу на Ниві. Шеф не дає кататись".

"Лексус стоїть рівно там, де сусід його поставив".

"Так, на Ниві можна куди хочеш доїхати. Наприклад, до магазину запчастин, до автоелектрика, в сервіс, потім в інший сервіс, покататись по салонах, коли не можуть виконати гарантійний ремонт, потім змінити контури сидінь, щоб зручно було їздити, поставити людську музику, купити нормальні колеса і т.д. А Лексус в цей час стоїть і взагалі не потрібен".

Раніше "Телеграф" писав, що оснащення найпрогресивнішої російської Lada Vesta дивує. У ній немає не те що подушок безпеки, але й магнітоли і динаміків.