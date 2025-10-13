Нова сторінка українського автопрому: на якому заводі народилась популярна "Таврія" (фото)

Простий, надійний та економічний автомобіль почали випускати у Запоріжжі

У другій половині 1980-х років український автопром зробив важливий крок уперед — у Запоріжжі було започатковано серійне виробництво нового легкового автомобіля "Таврія" (ЗАЗ-1102).

Перші машини зійшли з конвеєра 18 листопада 1987 року на Запорізькому автомобілебудівному заводі, передає "Телеграф". "Таврія" мала передній привід, кузов типу трьохдверного хетчбека та суцільнометалеву опорну конструкцію. Пластикові бампери й оновлений дизайн надавали авто сучасного вигляду.

У 1989 році Міністерство автомобільної промисловості СРСР навіть зняло рекламний ролик для закордонного ринку, у якому підкреслювалася економічність "Таврії" — водій "заправляв" її просто від запальнички.

Серійний випуск моделі тривав до 2007 року, і "Таврія" залишила помітний слід в історії українського машинобудування. Модель стала символом переходу заводу до сучасніших технологій та відображала прагнення створити компактний, економічний і зручний автомобіль для масового користувача.

Завод розташовано у Запоріжжі

