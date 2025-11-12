Сама едет на приемку металлолома: российская Lada поразила экспертов обилием неисправностей

В новых российских авто по очереди отказывает все, что только может

В свежевыпущенных российских Lada Iskra, которыми так хвастались пропагандистские СМИ, массово ломается электроника. Причина банальна – на заводе во время сборки автомобилей рабочие перепутали предохранители.

Что нужно знать

Россияне успели продать много бракованных машин

Через месяц от покупки в машине начинает отказывать все, что только можно

Производитель признал проблему, однако исправления брака нужно ждать месяц

Владельцы новых машин жалуются, что после тысячи-двух километров пробега вдруг перестают работать обогрев, омыватель, задние парковочные датчики и система стабилизации ESP. АвтоВАЗ признал проблему и разослал дилерам инструкцию, как исправить заводской дефект. Об этом рассказывают российские профильные ресурсы.

Лада Искра ломается через месяц

Один из журналистов купил Lada Iskra 21 сентября, а уже 17 октября в машине отказал омыватель лобового стекла. Следом сломались система стабилизации и задний парктроник. Пробег на тот момент составил всего 2100 километров. В дилерском центре владельцу сказали подождать месяц своей очереди.

Диагностика показала – дело в неправильно установленных предохранителях.

Салон новой Лада Искра

Оказалось, что 13 октября АВТОВАЗ выпустил официальный документ об ошибке на производстве. Чтобы починить машину, нужно достать предохранитель на 5 ампер из гнезда F39, переставить десятиамперный из F3 в F39, а в F3 вставить пятнадцатиамперный. После этих манипуляций все заработало.

Перепутанные предохранители в российских авто

Напомним, россияне напоказ как могут расхваливают свой автопром. Говорят, что теперь Lexus стоит, езжу только "Нивой". Однако в соцсетях им ответили.