Кому з водіїв потрібно терміново пройти техконтроль у 2026 році: названо категорії транспорту
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Частина водіїв має отримувати сертифікат кілька разів на рік
Авто в Україні мають регулярно проходити техогляд. Однак ця вимога стосується далеко не всіх машин.
Про те, які транспортні засоби підлягають технічному контролю у 2026 році, розповідає "Телеграф" із посиланням на автоюриста Олександра Швеця.
Детальніше про це читайте у матеріалі "Штрафи та мінус права: кому в Україні терміново потрібно пройти техогляд і що потрібно знати".
Як пояснив експерт, у 2026 році проходити ТК на постійній основі мають вантажні автомобілі, пасажирські автобуси та комерційний транспорт (таксі, доставки) незалежно від того, кому належить транспорт:
- двічі на рік — для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
- щорічно – для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни;
- кожні два роки — для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонн.
Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні було запроваджено онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів.