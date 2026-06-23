Кому з водіїв потрібно терміново пройти техконтроль у 2026 році: названо категорії транспорту

Частина водіїв має отримувати сертифікат кілька разів на рік

Авто в Україні мають регулярно проходити техогляд. Однак ця вимога стосується далеко не всіх машин.

Про те, які транспортні засоби підлягають технічному контролю у 2026 році, розповідає "Телеграф" із посиланням на автоюриста Олександра Швеця.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Штрафи та мінус права: кому в Україні терміново потрібно пройти техогляд і що потрібно знати".

Як пояснив експерт, у 2026 році проходити ТК на постійній основі мають вантажні автомобілі, пасажирські автобуси та комерційний транспорт (таксі, доставки) незалежно від того, кому належить транспорт:

двічі на рік — для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

— для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; щорічно – для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни;

– для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни; кожні два роки — для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонн.

Техконтроль в Україні. Інфографіка — "Телеграф"

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні було запроваджено онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів.