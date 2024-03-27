Не доводьте до цього: що загрожує водіям, якщо не пройти техогляд

За це передбачене не тільки грошове покарання

Як відомо, проходження техогляду — обов'язкова щорічна процедура для кожного транспортного засобу. Під час цього огляду кваліфіковані фахівці або сертифіковані станції перевіряють різні аспекти автомобіля, такі як системи гальмування, освітлення, кермове управління, підвіска тощо.

Утім, як з'ясувалося, в Україні він є досить корумпованим, через що 2011 року Верховна Рада скасувала обов’язковий технічний огляд для більшості транспортних засобів. На сьогодні в Україні обов’язково щороку мають проходити перевірку вантажні автомобілі, які мають вантажність понад 3,5 тонни. Також перевіряються причепи до них. Така ж норма є для таксі — для перевезення пасажирів обов’язковий технічний огляд.

Також, згідно зі статтею 35 Закону України "Про дорожній рух", є вид транспортних засобів, що має проходити техогляд двічі на рік. Йдеться про автобуси та транспорт, який використовується для перевезення небезпечних вантажів.

Що буде, якщо не пройти техогляд

На перший раз власникам автомобілів, які зобов’язані мати талон про проходження техогляду, але цього не зробили, загрожує штраф у розмірі 340 грн. Якщо техогляд протермінований — штраф складає 3400 грн. Повторне порушення тягне за собою штраф 17 тисяч гривень, а якщо власник транспортного засобу є посадовою особою — удвічі більше.

Утім, в деяких випадках можна отримати не лише штраф. Так, якщо власника транспортного засобу зупинили вдруге протягом року, і зареєстрували правопорушення у вигляді відсутності техогляду, йому може загрожувати озбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Також на вибір суду водія можуть посадити під адміністративний арешт на термін від 5 до 10 діб.

Нещодавно "Телеграф" описував практичний випадок, коли водія авто в Україні арештували за відсутність техогляду. Його зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Сталось це у 2022 році у Чернігівській області.

Водій керував авто FORD TRANSIT без ТО. Вперше його оштрафували на 340 гривень, після чого водій штраф сплатив, але все одно не пройшов техогляд. Згодом його вдруге зупинили, кваліфікувавши дії за ч. 4 ст. 121 КУпАП. Суд, опираючись на думку порушника, міг обрати міру покарання — позбавлення права керування або адміністративний арешт. У судовій залі чоловік щиро розкаявся, просивши не позбавляти його прав керування. Він просив обрати для нього адміністративний арешт. Суд став на бік обвинуваченого, призначивши йому міру покарання у вигляді арешту на термін у 5 діб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні запровадили онлайн-сервіс для перевірку протоколу техогляду транспортних засобів. Це можна зробити за трьома критеріями.