Де в Україні найдешевший та найдорожчий техогляд: "Телеграф" дізнався, які ціни по регіонах

Розповідаємо, скільки коштує техогляд у різних куточках нашої країни

У 2011 році в Україні скасували обов’язковий техогляд для всіх транспортних засобів, залишивши лише певний перелік авто, які все ж змушені проходити цю процедуру з певним інтервалом. Раніше для цього потрібно було звертатись у державну компанію, де були шалені черги. Техогляд супроводжувався корупцією.

Тепер це дозволили робити і приватним компаніям. Вони при проведенні техогляду перевіряють документи на авто, відповідність VIN–коду, гальмівну, паливну та всі інші системи автомобіля. Також при наявності проблискових маячків, газобалонного обладнання та інших специфічних елементів конструкції — чи все працює справно, чи є дозвіл на їх встановлення.

Якщо техогляд пройдено успішно, власник авто отримує відповідний сертифікат. У ньому засвідчено стан авто і відповідність його усім нормам. Якщо ж машина не проходить техогляду, власнику надають Акт невідповідності. Коли він усуне несправності, потрібно буде знову проходити техогляд. І, звісно, платити.

Скільки коштує техогляд в Україні: цифри по регіонах

"Телеграф" з’ясував, у скільки обійдеться ця процедура для різних видів транспортних засобів. Загалом за проходження технічного огляду легкового авто потрібно буде заплатити від 1000 до 1700 гривень.

Вантажні автомобілі до 3,5 тонн обійдуться від 1000 до 1650 грн. За проходження ТО вантажівок вагою від 3,5 тонн і причепів до них потрібно буде заплатити від 1300 до 1800 грн, а великі тягачі та фури від 12 тонн вартуватимуть від 1650 грн до 2050 грн.

Не важко помітити, що у цінах за проходження ТО на всі види транспортних засобів відрізняються. Цікаво, що вони варіюються залежно від того, у якому регіоні проходити ТО. Виявилось, що найдешевше — у західних регіонах країни, зокрема, у Тернополі та Луцьку. Найдорожче — в Одесі. Що найдивніше — у столиці, де вартість усіх послуг на щабель вища, ніж в інших регіонах країни, збереглась середня ціна на процедуру ТО. Проходження техогляду для легкового авто коштує у Києві близько 1350 гривень, коли в Одесі аж 1700.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Техогляд авто в Україні: що зміниться у 2024 році, кому потрібно пройти і скільки це коштує

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