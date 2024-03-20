В Україні запровадили онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів: як це зробити

Це можна зробити за трьома критеріями

В Україні для водіїв запущено онлайн-сервіс для перевірки протоколу обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Мова йде про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС. Зазначається, що розвиток цифрових технологій є одним з пріоритетних завдань у сфері надання адміністративних послуг. Як наслідок, це сприяє покращенню якості обслуговування та доступності громадян до державного сервісу.

Відтак, запроваджено онлайн-сервіс з перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Це стосується тих, хто здійснює вантажні, комерційні та громадські перевезення.

Цей сервіс дозволить здійснювати перевірку наявності та дійсності протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу за такими критеріями:

номерний знак транспортного засобу;

номер протоколу ОТК;

VIN код.

Протоколи обов’язкового технічного контролю видані після 9 лютого 2024 року можна перевірити за допомогою сканування QR-коду. Він розміщений на протоколі ОТК. Алгоритмом дій в разі проходження обов'язкового технічного контролю є:

звернутись до пункту технічного контролю;

надати необхідні документи;

виконати перевірку транспортного засобу;

отримати E-протокол.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про те, що треба знати про техогляд авто в Україні станом на 2024 рік. Під час цього огляду кваліфіковані фахівці або сертифіковані станції перевіряють різні аспекти автомобіля, такі як системи гальмування, освітлення, кермове управління, підвіска тощо.