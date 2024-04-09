Київ не є лідером: скільки коштує пройти техогляд авто в різних містах України

Його вартість варіюється залежно від населеного пункту та типу транспортного засобу.

В Україні існує певна категорія транспортних засобів, яким щорічно треба проходити техогляд. Утім, якщо його проігнорувати, то водієві може загрожувати штраф або навіть позбавлення водійського посвідчення.

"Телеграф" розповідає про те, скільки коштує ця послуга в різних містах України. Одразу зазначимо, що столиця України Київ не є лідером за цим показником.

Скільки коштує проходження техогляду авто в Україні

Так, вартість техогляду транспортних засобів в Україні варіюється залежно від населеного пункту та типу транспортного засобу. Найдешевше це зробити у Луцьку та Тернополі, найдорожче — в Одесі.

Загалом ціни на техогляд починаються від 1000 гривень і досягають 2050 грн і більше. Найдешевша послуга — для легкових транспортних засобів — від 1000 грн у Луцьку, Львові та Тернополі, найдорожче — в Одесі — 1700 грн. У Києві в основному за цю процедуру просять від 1350 грн.

За вантажні автомобілі масою до 3,5 тонн потрібно буде заплатити від 1000 грн і до 1650 грн, вантажні автомобілі масою від 3,5 тонн і причепи до них — від 1300 до 1800 грн. Така ж послуга для великих тягачів масою від 12 тонн коштує від 1650 і до 2050 грн.

Ціна на техогляд

Якщо техогляд пройдено успішно, власник авто отримує відповідний сертифікат. У ньому засвідчено стан авто і відповідність його усім нормам. Якщо ж машина не проходить техогляду, власнику надають Акт невідповідності.

Додамо, для проходження техогляду потрібен, власне, сам транспортний засіб, а також техпаспорт на нього. Якщо техконтроль проходить не власник авто, а представник власника, необхідна довіреність. Також потрібен паспорт громадянина України. Якщо автомобіль обладнано спеціальними елементами конструкції, на кшталт проблискових маячків чи газобалонного обладнання, потрібно пред’явити документи на них.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Техогляд авто в Україні: що зміниться у 2024 році, кому потрібно пройти і скільки це коштує

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