Ви можете не пройти техогляд, якщо його зроблять обов'язковим: хто під загрозою

Деяким автомобілістам варто приготуватись

Українське законодавство має поступово наближатися до європейського. Такими є умови вступу в Євросоюз. У країнах ЄС техогляд абсолютно всіх без виключення автомобілів є обов’язковим.

Такий огляд, також відомий як технічний контроль або періодичний технічний огляд, зазвичай проводиться регулярно (наприклад, щорічно або раз на два роки) з метою перевірки безпеки та екологічної придатності автомобіля. Очевидно, що в Україні також будуть запроваджувати такі правила. Скажемо більше, про це говорять, і доволі давно.

У Раду навіть подавали кілька законопроєктів про зміни до статті 35 Закону України про "Дорожній рух". Та, схоже, будь-які зміни відкладуть до закінчення воєнного стану.

Хто не пройде техогляд, якщо його зроблять обов’язковим?

Перевірятимуть авто за стандартами їхніх років випуску. Тобто стара "Волга", якщо вона перебуватиме у справному стані, цілком зможе пройти цю процедуру і отримати сертифікат відповідності.

Та так пощастить далеко не всім. Під загрозою опиниться шалена кількість автомобілів, які привозились з США і ЄС. Це так звані "битки". У яких міняли двигун, усю паливну, ходову частину після серйозної ДТП чи затоплення.

Також у майбутньому можуть запровадити вимогу відповідності екологічним стандартам "Євро-4". Авто віком від 15 років, які не відповідають цим стандартам, також можуть не отримати Акту відповідності. Тоді і старих авто на дорогах України стане значно менше. Але це виглядає не дуже реалістично, зважаючи на те, скільки стареньких "Жигуликів", "Копійок", "Четвірок" та інших авто радянського автопрому їздить нашими містами і селами.

Ще один момент: авто, у конструкцію яких втручались, тобто переобладнали, точно не пройдуть техогляду. На них потрібно буде виробляти відповідні документи перед проходженням ТО.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Техогляд авто в Україні: що зміниться у 2024 році, кому потрібно пройти і скільки це коштує.