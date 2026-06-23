Штрафи та мінус права: кому в Україні терміново потрібно пройти техогляд і що потрібно знати

Введення ТК є однією з умов вступу до ЄС

В Україні транспортні засоби підлягають регулярному технічному контролю (техогляду). Однак ця вимога поширюється далеко не на всіх, і не всі можуть знати всі нюанси процедури.

Автоюрист Олександр Швець у коментарі "Телеграфу" відповів на найчастіші питання щодо техконтролю в Україні.

Навіщо введено ТК

Введення техконтролю є однією з умов вступу до ЄС. Це приведення наших норм та стандартів до європейських.

До речі, експерт із державної політики з безпеки дорожнього руху кампанії "За безпечні дороги" Віктор Загреба у розмові з "Телеграфом" уточнив:

"Техконтроль потрібен, і це наше євроінтеграційне зобов’язання. У ЄС це працює по-різному: у Німеччині та Нідерландах — суворо, у Польщі та Чехії — як попало", — додав він.

Хто і як часто має проходити техогляд

Наразі проходити ТК на постійній основі мають вантажні автомобілі, пасажирські автобуси та комерційний транспорт (таксі, доставки) незалежно від того, кому належить транспорт.

"Написано у техпаспорті "вантажний" — потрібно раз на два роки пройти ТК. Пасажирські перевезення частіше", — пояснив експерт.

Довідка:

двічі на рік — для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

— для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; щорічно – для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни;

– для вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 тонни; кожні два роки — для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонн.

Де проходити

ТК проводять спеціалізовані СТО, які мають ліцензію та спеціальне обладнання.

"Процедуру віддали в приватні руки, держава в особі МВС тільки контролює ці установи. Зараз контроль серйозний, все під відео або фотофіксацію. Пасажирський автобус, припустимо, тільки під відео. Ба більше, відео одразу завантажується на віддалений сервер, де той, хто проводить ТК, не має до нього доступу. На них ТК видається тільки після перевірки результату контролюючим органом", — підкреслив юрист.

Хто і як перевіряє техконтроль

На дорозі – поліція, під час постановки на облік – сервісний центр. Фури може перевіряти ще "Укртрансбезпека".

"Запитують сам сертифікат, а далі можуть ініціювати перевірку того, як його видавали. Потім можуть анулювати сам сертифікат та позбавити фірму ліцензії. Для цього ведеться відеозапис процесу перевірки", — сказав Швець.

Штрафи та санкції

Відповідальність передбачена КУпАП:

Перший раз за відсутність сертифікату – 340 грн штрафу;

повторно – 850-1700 або позбавлення права керування до 6 місяців.

"Штраф накладається на водія в першу чергу. Також може накладатися на механіка автопарку за випуск на маршрут технічно несправного ТЗ", — пояснив автоюрист.

Підводні камені

"Євробляхи"

"На євробляхах зараз їздять лише військові. Такого виду авто вже немає. Теоретично вони проходять контроль у власній країні", — пояснює Швець.

"Європейці"

"Всі машини, що імпортуються, проходять сертифікацію при першому обліку в Україні. Нові не проходять", — додав юрист.

Техконтроль в Україні. Інфографіка — "Телеграф"

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні було запроваджено онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів.