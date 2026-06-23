Кому из водителей нужно срочно пройти техконтроль в 2026 году: названы категории транспорта

Часть водителей должна получать сертификат несколько раз в год

Авто в Украине должны регулярно проходить техосмотр. Однако это требование касается далеко не всех машин.

О том, какие транспортные средства подлежат техническому контролю в 2026 году, рассказывает "Телеграф" со ссылкой на автоюриста Александра Швеца.

Подробнее об этом читайте в материале "Штрафы и минус права: кому в Украине срочно нужно пройти техосмотр и что нужно знать".

Как объяснил эксперт, в 2026 году проходить ТК на постоянной основе должны грузовые автомобили, пассажирские автобусы и коммерческий транспорт (такси, доставки) независимо от того, кому принадлежит транспорт:

дважды в год — для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

— для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы; ежегодно — для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны;

— для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны; каждые два года — для легковых автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонны.

Техконтроль в Украине. Инфографика - "Телеграф"

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств.