Кому из водителей нужно срочно пройти техконтроль в 2026 году: названы категории транспорта
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Часть водителей должна получать сертификат несколько раз в год
Авто в Украине должны регулярно проходить техосмотр. Однако это требование касается далеко не всех машин.
О том, какие транспортные средства подлежат техническому контролю в 2026 году, рассказывает "Телеграф" со ссылкой на автоюриста Александра Швеца.
Подробнее об этом читайте в материале "Штрафы и минус права: кому в Украине срочно нужно пройти техосмотр и что нужно знать".
Как объяснил эксперт, в 2026 году проходить ТК на постоянной основе должны грузовые автомобили, пассажирские автобусы и коммерческий транспорт (такси, доставки) независимо от того, кому принадлежит транспорт:
- дважды в год — для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
- ежегодно — для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны;
- каждые два года — для легковых автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонны.
Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств.