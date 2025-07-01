Техогляд в Україні з 1 липня: що змінилося та кому готувати гаманець (і нерви)

Ціни зросли, штрафи також

З 1 липня 2025 року в Україні діють нові вимоги щодо обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. Головною зміною стала обов'язкова відеофіксація всього процесу техогляду – тепер кожен пункт техконтролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами. Це нововведення покликане підвищити прозорість процедури та запобігти корупційним схемам.

"Телеграф" пояснює простими словами, що саме змінилося в системі техогляду з 1 липня, які нові технічні вимоги діють для пунктів контролю та що потрібно знати власникам транспорту. Попередити проблеми допоможе знання нових правил та розуміння того, хто саме зобов'язаний проходити перевірку. За відсутність талона про техогляд, до речі, в Україні передбачені серйозні санкції – від штрафів до позбавлення прав та арешту.

Зміни з 1 липня

Нові тарифи на технічний огляд

Як дізнався "Телеграф", у 2025 році власники легкових автомобілів та вантажівок вагою до 3,5 тонни платитимуть 1700 гривень замість 1000 гривень, як це було у 2024 році. Це збільшення на 600 гривень від первісної суми.

Найбільше подорожчання торкнулося власників великовантажного транспорту. Вартість огляду вантажівок понад 3,5 тонни та автобусів зросла з 1300 до 2300 гривень.

Власники мотоциклів та причепів також відчують підвищення цін. Максимальна вартість огляду для цієї категорії становитиме близько 2300 гривень залежно від типу транспорту.

Тарифи на техогляд з 1 липня

Додаткові послуги

Міжнародний сертифікат технічного огляду також подорожчав — з 300 до 500 гривень. Цей документ, нагадаємо, потрібен для виїзду за кордон на власному транспорті.

Міжнародний сертифікат техогляду потрібен для виїзду за кордон

Послуги з тахографами також стали дорожчими. Перевірка та налаштування тахографа коштуватиме 1600 гривень замість 1200, зчитування картки водія – 150 гривень замість 100, а зчитування з тахографа – 300 гривень замість 250.

Хто зобов'язаний проходити техогляд

Щорічну перевірку обов'язково проходять вантажні автомобілі вантажністю понад 3,5 тонни та причепи до них. Таксі також підлягають щорічному огляду незалежно від віку транспорту.

Двічі на рік перевіряють автобуси та транспорт для перевезення небезпечних вантажів. Така частота огляду пов'язана з підвищеними вимогами безпеки.

Кому та коли обов'язково потрібно проходити техогляд

Легкові автомобілі віком понад 2 роки, які використовуються комерційно, проходять огляд кожні два роки. До цієї категорії належать авто для перевезення людей або вантажів з метою отримання прибутку.

Вантажівки з причепами вагою до 3,5 тонни віком від 2 років також перевіряють раз у два роки незалежно від призначення.

Документи для проходження огляду

Для техогляду потрібен сам транспортний засіб та технічний паспорт на нього. Якщо огляд проходить не власник, необхідна нотаріальна довіреність.

Обов'язково мати при собі паспорт громадянина України. Для автомобілів зі спеціальним обладнанням потрібні відповідні документи на проблискові маячки чи газобалонне устаткування.

Покарання за порушення

Перше порушення у вигляді відсутності техогляду тягне штраф 340 гривень. Якщо талон є, але протермінований, сума збільшується до 3400 гривень.

Повторне порушення протягом року коштуватиме 17 тисяч гривень. Посадові особи платять удвічі більше – 34 тисячі гривень.

За повторне порушення можуть позбавити права керування на термін від 3 до 6 місяців. Альтернативою є адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб за рішенням суду.

Хто звільнений від огляду

Приватні легкові автомобілі та причепи до них не проходять техогляд незалежно від віку. Винятком є таксі та комерційне використання.

Новий транспорт для комерції віком до 2 років також звільнений від перевірки. Це стосується легкових авто та вантажівок до 3,5 тонни.

Для мотоциклів техогляд не потрібен

Мотоцикли, мопеди та мотоколяски повністю звільнені від обов'язкового технічного огляду на всій території України.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні запровадили онлайн-сервіс для перевірки протоколу техогляду транспортних засобів. Ось як це зробити.