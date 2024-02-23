Лідер демократів у Сенаті США приїхав до України: має важливу мету

На думку Шумера, коливання Конгресу з підтримки України робить російського диктатора Володимира Путіна щасливим.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер прибув до України. Зараз він перебуває у Львові. Американський політик має намір переконати президента Володимира Зеленського та інших українських чиновників у тому, що Конгрес все ж таки надасть країні пакет допомоги на 60 млрд доларів.

Про це повідомляє Associated Press. Агентство назвало цей візит несподіваним.

В інтерв’ю перед поїздкою в Україну Шумер заявив, що має намір переконати українських чиновників у тому, що "ми виграємо цю битву і Америка вас не покине".

Як пише NYT, своєю поїздкою Шумер має намір показати республіканцям, як відсутність допомоги від США вплинула на Україну на полі бою. У його планах — зустріч із Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Раніше Шумер заявив, що коливання Конгресу щодо підтримки України робить російського диктатора Володимира Путіна щасливим. Він закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроект про допомогу союзникам.

Тим часом Президент Зеленський заявив, що затримки у допомозі з боку США та інших західних країн створюють можливість для Росії досягти успіхів на полі бою. В українських сил оборони закінчуються боєприпаси та озброєння.

Нагадаємо, що минулого тижня Сенат прийняв пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон ще не поставив пакет на голосування. Він розпустив Палату представників на канікули до кінця лютого, проігнорувавши необхідність проголосувати за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що американський президент Джо Байден жорстко висловився з приводу затягування допомоги Україні. Він зазначив, що якщо Конгрес США не підтримає виділення додаткового фінансування для України, то це може мати тяжкі наслідки.