Узимку цих птахів можна зустріти й у містах

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Частина звичайних шпаків зимує на місці, якщо там вистачає доступного корму, а за його нестачі переліт дає змогу дістатися місць, де легше прогодуватися.

Як розібрався "Телеграф", коли в межах одного виду одні птахи відлітають, а інші залишаються, це називають частковою міграцією.

За словами орнітолога Миколи Весельського, в Україні більшість шпаків відлітає на зиму, а частина залишається, особливо за сприятливої погоди. Узимку 2025–2026 років у Житомирі та його найближчих околицях найчастіше бачили зграйки по 15–20 шпаків.

"Уздовж берегів, на безсніжних і не вкритих кригою місцях, птахи разом із чикотнями вишукували дрібних безхребетних", – розповів орнітолог Микола Весельський.

На берегах без снігу й криги шпаки знаходять дрібних безхребетних Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Переліт потребує енергії, але й зимівля на місці має свою ціну: якщо корм далеко від ночівлі, до нього доводиться літати щодня. "Пернаті друзі" пишуть, що міські шпаки взимку іноді долають по кілька кілометрів у пошуках їжі, а на ніч повертаються туди, де тепліше й легше сховатися від вітру – між будинками.

Як повідомляв "Телеграф", чисельність горобців може змінюватися через сувору зиму: після спаду популяція здатна відновлюватися протягом кількох років. Зимові умови важливі для міських птахів, а саме скорочення їхньої кількості не обов’язково свідчить про погану екологію.