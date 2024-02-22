Росія створила 4 міфи про війну в Україні, які стримують допомогу Заходу - Politico

Найчастіше їх використовують саме республіканці США

Нападаючи на Україну Росія керувалась упередженими ставленими, які не виявилися правдою. Адже диктатор країни-агресора вважав, що Україна слабка і "несправжня" держава, що Захід надто розділений, щоб якось відреагувати на вторгнення.

Ці міфи вщент розтрощили у перший рік війни, але з’явилися нові. Вони, за даними видання "Politico", заважають Заходу допомагати Україні на повну.

Видання зауважує, що ці міфи не просте упереджене ставлення чи помилкове сприйняття ситуації. Адже вони виконують роль важелів і впливають на прийняття важливих військових стратегічних рішень.

На думку кореспондентів, наступні чотири міфи створені Росією, і в них найбільше вірять республіканці США.

Україна не може перемогти. Ця думка існує навіть попри те, що країна повернула собі величезні території, захоплені Росією, починаючи з лютого 2022 року. Видання акцентує, що прогрес у війні з боку України у 2023 році був би значно кращий, якби вона отримувала потрібну кількість допомоги вчасно. Прийшов час для перемир’я. Цей наратив існує, і подекуди вкорінюється у суспільну думку Заходу, навіть попри дії Росії на полі бою. Адже ворог страчує поранених українських військовополонених в Авдіївці, продовжує бомбардування і вбивства українських мирних жителів. Видання вважає, що будь-які поступки Путін сприйме як сигнал, що можна нападати на сусідів і забирати їхні території. Україна безнадійно корумпована країна, яку очолюють неонацисти. Politico наголошує, що корупція в Україні не є якимось новим та унікальним явищем, але боротьба з нею з початком війни лише посилилася. Щодо неонацистів, то цей наратив не має фактичного підкріплення, адже президентом України є єврей, а до цього був прем’єр-міністр єврей (Володимир Гройсман). Україна неправильний пріоритет для Заходу. Адже Китай кидає серйозний виклик США і їх союзникам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, особливо Тайваню. Проте видання акцентує, що Китай попри свої погрози та велич, ще не нападав на сусідню країну. А Росія це робила і в Грузії у 2008 році, і в Україні у 2014-му.

Видання зазначає, що вторгнення президента Росії Володимира Путіна вже спричинило найбільшу кризу безпеки на європейському континенті з часів Другої світової війни.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни на фронті можуть піти ва-банк.