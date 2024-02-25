Можемо збирати БМП, БТР та легкі гармати: Камишін розповів про наявні можливості українського ВПК

Україна підписала десятки угод про спільне виробництво озброєння

Вже цьогоріч в Україні можуть почати збирати БМП, БТР та легкі гармати 105-го калібру. Робитимуть це разом з німецькою та британською компаніями.

Про це у коментарі телеканалу "Ми-Україна" розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Єдине питання в тому, як профінансувати закупівлю цього озброєння.

"З усіма країнами, з якими президент підписав "безпекові угоди", є блок про спільне виробництво озброєння, військової техніки. Ми маємо з цими країнами переговори на рівні урядів про окремі угоди на рівні індустрії. У нас є десятки угод різних рівнів, підписані компаніями українськими та з інших країн, які працюють над тим, щоб організувати спільне обслуговування, ремонт і виробництво військової техніки", – зазначив Камишін.

За словами міністра, це хороша можливість будувати спільні виробничі спроможності разом з партнерами.

"Вже цього року ми можемо зібрати в України БМП, БТР, легкі гармати 105-го калібру разом з німецькою та британською компаніями", — зазначив очільник відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні збудують великий завод з виробництва снарядів. Меморандум вже підписано, а деталі узгоджено.