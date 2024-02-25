Можем собирать БМП, БТР и легкие пушки: Камышин рассказал об имеющихся возможностях украинского ВПК

Украина подписала десятки соглашений о совместном производстве вооружения

Уже в этом году в Украине могут начать собирать БМП, БТР и легкие пушки 105 калибра. Будут делать это вместе с немецкой и британской компаниями.

Об этом в комментарии телеканала "Мы-Украина" рассказал министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Единственный вопрос в том, как профинансировать закупку этого вооружения.

"Со всеми странами, с которыми президент подписал "безопасные соглашения", есть блок о совместном производстве вооружения, военной техники. Мы имеем с этими странами переговоры на уровне правительств об отдельных соглашениях на уровне индустрии. У нас есть десятки соглашений разных уровней, подписанные компаниями украинскими и других стран, которые работают над тем, чтобы организовать совместное обслуживание, ремонт и производство военной техники", — отметил Камышин.

По словам министра, это хорошая возможность строить совместные производственные возможности вместе с партнерами.

"Уже в этом году мы можем собрать в Украине БМП, БТР, легкие пушки 105 калибра вместе с немецкой и британской компаниями", — отметил глава ведомства.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине построят крупный завод по производству снарядов. Меморандум уже подписан, а детали согласованы.