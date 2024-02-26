Придатний чи непридатний: як підтвердити ВЛК свій стан здоров'я

ВЛК визначає ступінь придатності, а за потреби вказує доступні для служби роди військ

Під час проходження військово-лікарняної комісії військовозобов'язані мають здавати ряд аналізів та проходити огляд лікарів. Якщо людина має певні захворювання вона має про це повідомити відповідному спеціалісту.

Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповів у коментарі "РБК-Україна", потрібно надати документи ВЛК про наявні хвороби. Придатність чи ні до служби визначається індивідуально.

Маринич наголошує — для попередньої оцінки придатності треба переглянути Додаток №2 до Наказу Міноборони №402 "Пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби" і знайти потрібну хворобу у переліку.

Зазначається, що громадяни можуть пройти медогляд перед проходженням ВЛК. Загалом, документами, що підтверджують захворювання чи інші вади здоров'я можуть бути:

виписки

епікризи

результати лабораторних досліджень.

В разі незгоди з рішенням ВЛК його можна оскаржити у ВЛК вищого рівня чи суді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди звертатися та як діяти у випадку, якщо військовозобов'язаний бажає оскаржити рішення ВЛК. Комісія може ухвалити проведення повторного медогляду.