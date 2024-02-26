Пригоден или непригоден: как подтвердить ВВК свое состояние здоровья

ВВК определяет степень годности, а при необходимости указывает доступные для службы роды войск

Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанные должны сдавать ряд анализов и проходить осмотр врачей. Если человек имеет определенные заболевания, он должен об этом сообщить соответствующему специалисту.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказал в комментарии "РБК-Украина", нужно предоставить документы ВВК об имеющихся болезнях. Пригодность или нет к службе определяется индивидуально.

Маринич отмечает — для предварительной оценки пригодности нужно пересмотреть Приложение №2 к Приказу Минобороны №402 "Объяснение по применению статей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе" и найти нужную болезнь в перечне.

Отмечается, что граждане могут пройти медосмотр перед прохождением ВВК. В общем, документами, подтверждающими заболевания или другие пороки здоровья могут быть:

выписки

эпикризы

результаты лабораторных исследований

В случае несогласия с решением ВВК, его можно обжаловать в ВВК высшего уровня или суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда обращаться и как действовать в случае, если военнообязанный желает обжаловать решение ВЛК. Комиссия может принять решение о проведении повторного медосмотра.