Запад устал? Украинцы ответили, верят ли в его неизменную поддержку (результаты опроса)

В конце 2022 года в помощь максимальную союзников верили 76% украинцев

Почти половина украинцев (49%) верят, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину. Вместе с тем 44% считают, что Запад устает от Украины, а его поддержка слаба.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Социологи напомнили, что в конце 2022 только 15% украинцев считали, что Запад устает от Украины. В начале октября 2023 года доля украинцев, которые так считают, достигла 30%, а сейчас — 44%.

При этом в неизменную поддержку Запада в конце 2022 года верили 76% украинцев, в октябре 2023 года — 63%. В феврале 2024 года эту веру сохраняют 49% опрошенных.

"Во всех регионах значительно возросла доля тех, кто чувствует, что Запад устает и его поддержка слаба. Важно обратить внимание, что на Юге и Востоке – регионах, которые ближе к зоне боевых действий – уже больше тех, кто считает, что Запад устает от Украины и хочет давить для уступок", — сказано в пресс-релизе.

КМИС проводил опрос среди 1052 респондентов в период 17-23 февраля. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны сделали недостаточно для поддержки Украины – как в 2014 году, так и в 2022 году. Запад имел достаточно смелости, чтобы принять в НАТО две новые страны – Финляндию и Швецию – но до сих пор недостаточно смел, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы противостоять российским террористам.