"Ми не зробили достатньо": голова МЗС Британії розкритикував західні країни

Захід повинен бути відданий словам, які він сказав – про підтримку України та віру в українців

Західні країни зробили недостатньо для підтримки України – як у 2014 році, так і у 2022 році. Захід мав достатньо сміливості, щоб прийняти до НАТО дві нові країни – Фінляндію та Швецію – але досі недостатньо сміливий, щоб забезпечити Україну усім необхідним, щоб протистояти російським терористам.

Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, Україна зараз потребує підтримки, як ніколи.

"Коротка відповідь – ні, ми не зробили достатньо… Є багато позитивних змін. Але чи зробили ми достатньо разом? Ні. Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння", – пояснив міністр.

Кемерон додав, що Захід повинен бути відданий словам, які він сказав – про підтримку України та віру в українців. Він повинен доводити свою відданість за допомогою надання зброї, фінансування, військової та моральної підтримки – це допоможе Україні виграти війну проти окупантів.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США терміново ухвалити документ про виділення військової допомоги Україні, а в іншому випадку це погано скінчиться для американської ролі лідера цивілізованого світу. Також він зазначив, що це буде серйозною мотивацією для інших країн мати свою ядерну зброю.

А секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що у випадку, якщо вільний світ почне забувати про свої цінності та почне фокусувати свою увагу на грошах, він програє автократам. Тому підтримку України варто сприймати не як допомогу, а як участь в екзистенційній боротьбі.