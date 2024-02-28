Зеленський здійснив раптовий візит: до цієї країни не їздив ще жоден український президент

В Офісі президента не повідомляли про плани на цей візит

Президент України Володимир Зеленський після поїздки до Саудівської Аравії здійснив неоголошений візит до Албанії. Там він уже зустрівся із главою МЗС.

Як повідомив у своєму профілі у соцмережі X міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані, він радий вітати українського президента у Тирані.

"Це поворотний момент для зміцнення двосторонніх зв’язків та прояву солідарності з Україною у її героїчній боротьбі проти російської агресії", — написав він.

Варто зазначити, що це не лише перший візит Зеленського до Албанії, а й перший візит туди українського президента за всю історію незалежності. Україна навіть не має посольства в цій країні, а його функції виконує посольство у Варшаві.

Після початку російського вторгнення Албанія ухвалила резолюцію на підтримку України та її територіальної цілісності. Також вона передавала військове обладнання для ЗСУ та приймала українських біженців.

Албанія є членом НАТО і прагне вступити до ЄС.

Варто зазначити, що до цього Зеленський відвідав Саудівську Аравію, де провів зустріч із наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. При цьому в ЗМІ з’являлася інформація про те, що він також може відвідати Вірменію, а потім вирушити до Азербайджану.