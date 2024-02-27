"Правильні акценти": у Зеленського відреагував на можливість введення військ НАТО в Україну

До таких обговорень у ВП поставилися позитивно

В Офісі президента України вітають обговорення Заходу щодо відправлення їхніх військ до України. Це можна розцінювати, як бажання розставити правильні акценти.

Таку заяву зробив радник голови ОП Михайло Подоляк. Про це у вівторок, 27 лютого, пише Ruters.

"Це свідчить, по-перше, про абсолютне усвідомлення ризиків, які становить для Європи мілітарна, агресивна Росія", — зазначив Подоляк у письмовому коментарі до заяви Макрона.

Він також додав, що такі обговорення показують, що Захід "бажає правильно розставити акценти". Також Подоляк заявив, що на цьому етапі важливо прискорити постачання військової техніки в Україну.

"Відкриття дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як бажання розставити правильні акценти, чіткіше визначити ризики", — підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не можна виключати можливість запровадження військ НАТО у майбутньому до України. Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер зробив заяву з цього приводу. Він сказав, що Альянс не збирається відправляти своїх військових до України. Своєю чергою, у Кремлі вже з’явилася напруга. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив свою заяву з цього приводу.