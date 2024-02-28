Зеленский совершил внезапный визит: в эту страну не ездил еще ни один украинский президент

В Офисе президента не сообщали о планах на этот визит

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Саудовскую Аравию совершил необъявленный визит в Албанию. Там он уже встретился с главой МИД.

Как сообщил в своем профиле в соцсети X министр иностранных дел Албании Игли Хасани, он рад приветствовать украинского президента в Тиране.

"Это поворотный момент для укрепления двусторонних связей и проявления солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии", — написал он.

Стоит отметить, что это не только первый визит Зеленского в Албанию, но и первый визит туда украинского президента за всю историю независимости. У Украины даже нет посольства в этой стране, а его функции исполняет посольство в Варшаве.

После начала российского вторжения Албания приняла резолюцию в поддержку Украины и ее территориальной целостности. Также она передавала военное оборудование для ВСУ и принимала украинских беженцев.

Албания является членом НАТО и стремится вступить в ЕС.

Стоит отметить, что до этого Зеленский посетил Саудовскую Аравию, где провел встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. При этом в СМИ появлялась информация о том, что он также может посетить Армению, а после этого отправиться в Азербайджан.