Бити ворога на Куп'янському напрямку: "Телеграф" і фонд "До Мрії" передали FPV-дрони для ЗСУ

Хтозна, скільки життів українських захисників врятують ці безпілотники

Важко зараз зустріти людину в Україні, яка б не усвідомлювала важливість дронів на полі бою: вони можуть як розвідувати позиції ворога, так і знищувати окупантів, і при цьому зберігати життя українських військових. Адже саме людські життя, — то найголовніше.

І тому "Телеграф" спільно з волонтерською групою "До Мрії" передав три FPV-дрони 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйону ЗСУ, який воює зараз на Куп'янському напрямку.

Передачу безпілотників здійснив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який вже неодноразово разом з волонтерами бував на позиціях військових на фронті.

"Велика подяка, завжди раді бачити і отримувати дрони. Від нас хочемо подякувати всім, хто допомагає", — сказав один з бійців батальйону Назар при отриманні дронів.

Як відомо, хоча на перших шпальтах ЗМІ зазвичай такі "гарячі" напрямки як Бахмутський, Авдіївський тощо, на Куп'янському напрямку ситуація не набагато легша, — тільки здається, що там нічого не відбувається, проте ЗСУ платять велику ціну за те, щоб лінія фронту там залишалася незмінною.

Раніше "Телеграф" робив розгорнутий репортаж з позицій 108-го батальйону в Донецькій області.