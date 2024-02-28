Бить врага на Купянском направлении: "Телеграф" и фонд "До Мрії" передали FPV-дроны для ВСУ

Кто знает, сколько жизней украинских защитников спасут эти беспилотники

Трудно сейчас встретить человека в Украине, который бы не осознавал важность дронов на поле боя: они могут как разведывать позиции врага, так и уничтожать оккупантов, и при этом сохранять жизнь украинских военных. Ведь именно человеческие жизни — это самое главное.

И поэтому "Телеграф" совместно с волонтерской группой "До Мрії" передал три FPV-дрона 108-му отдельному горно-штурмовому батальону ВСУ, который воюет сейчас на Купянском направлении.

Передачу беспилотников осуществил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, уже неоднократно вместе с волонтерами был на позициях военных на фронте.

"Большая благодарность, всегда рады видеть и получать дроны. От нас хотим поблагодарить всех, кто помогает", — сказал один из бойцов батальона Назар при получении дронов.

Как известно, хотя на первых страницах СМИ обычно такие "горячие" направления как Бахмутское, Авдеевское и т.п., на Купянском направлении ситуация не намного легче, — только кажется, что там ничего не происходит, однако ВСУ платят большую цену за то, чтобы линия фронта там оставалась неизменной.

Ранее "Телеграф" делал развернутый репортаж с позиций 108-го батальона в Донецкой области.