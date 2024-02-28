"Укрнафта" відповіла на звинувачення в стягненні сотень мільйонів з Міноборони

Керівництво "Укрнафти" спростовує чутки про те, що шляхом маніпуляцій з податковими ставками змусило Міністерство оборони України сплатити зайвих 350 млн гривень за дизпаливо та бензини для ЗСУ, — згідно з поясненнями компанії, договори укладалися не на виконання мобілізаційних завдань, через що сторони помилково вирішили, що на них не поширюється нульова ставка ПДВ.

Як відомо, раніше нардеп та перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що "Укрнафта" змусила Міноборони сплатити зайвих 350 млн гривень податків за дизпаливо та бензини, які мали постачатися для ЗСУ за нульовою ставкою, і тільки після суду та втручання генпрокуратури знизила ставку до нуля.

Приводимо відповідь "Укрнафти":

"У 2023 році ПАТ "Укрнафта" та Міноборони уклали та виконували низку договорів з постачання нафтопродуктів для техніки спеціального призначення. Оскільки зазначені договори укладались не на виконання мобілізаційних завдань, сторони не вважали, шо на них поширюється постанова Кабміну №178 щодо застосування нульової ставки ПДВ, а тому договори передбачали звичайну ставку.

Таке розуміння порядку застосування ставок ПДВ через недосконале правове регулювання носило системний характер при укладанні договорів і між іншими суб’єктами господарювання та військовими формуваннями. 3 прийняттям Верховним Судом постанови від 14.11.2023 у справі №910/2416/23 була внесена ясність в розуміння необхідності застосування саме нульової ставки ПДВ до відповідних операцій.

Нові договори постачання для потреб оборони укладаються ПАТ "Укрнафта" з застосуванням нульової ставки ПДВ", — йдеться у повідомленні.