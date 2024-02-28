"Укрнафта" ответила на обвинения в стягивании сотен миллионов из Минобороны

Руководство "Укрнафты" опровергает слухи о том, что путем манипуляций с налоговыми ставками заставило Министерство обороны Украины оплатить лишние 350 млн гривен за дизтопливо и бензины для ВСУ, — согласно объяснениям компании, договоры заключались не на выполнение мобилизационных задач, из-за чего стороны ошибочно решили, что на них не распространяется нулевая ставка НДС.

Как известно, ранее нардеп и первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что "Укрнафта" заставила Минобороны уплатить лишние 350 млн гривен налогов за дизтопливо и бензины, которые должны были поставляться для ВСУ по нулевой ставке, и только после суда и вмешательства генпрокуратуры снизила ставку до нуля.

Приводим ответ "Укрнафты":

"В 2023 году ПАО "Укрнафта" и Минобороны заключили и выполняли ряд договоров по поставке нефтепродуктов для техники специального назначения. Поскольку указанные договоры заключались не на выполнение мобилизационных задач, стороны не считали, что на них не распространяется постановление Кабмина №178 относительно применения нулевой ставки НДС, а потому договоры предусматривали обычную ставку.

Такое понимание порядка применения ставок НДС из-за несовершенного правового регулирования носило системный характер при заключении договоров и между другими субъектами хозяйствования и военными формированиями. С принятием Верховным Судом постановления от 14.11.2023 по делу №910/2416/23 была внесена ясность в понимание необходимости применения именно нулевой ставки НДС к соответствующим операциям.

Новые договоры поставок для нужд обороны заключаются ПАО "Укрнафта" с применением нулевой ставки НДС", — говорится в сообщении.