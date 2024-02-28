Бронь от мобилизации: нардеп обратил внимание на две правки в новом законопроекте

Будет ли бронирование от мобилизации за деньги

Народный депутат Ярослав Железняк пояснил, какие поправки по бронированию и освобождению от мобилизации за деньги внесли в мобилизационный законопроект №10449. Но не факт, что эти правки будут приняты и проголосованы.

Об этом он написал в своем телеграмме. По его словам, есть поправка №1805 от группы "Восстановление".

"Освобождение от мобилизации, если уплачивается ежемесячный налог в качестве военного сбора за отсрочку от призыва в размере средней заработной платы", — написал нардеп.

Правки по мобилизации. Фото — Ярослав Железняк

Он также сказал, что есть и другой подход, от коллеги по коалиции в столбняке №2020. Это касается бронирования за 10% заработной платы на ВСУ.

Правки по мобилизации. Фото — Ярослав Железняк

Нардеп отметил, что этот подход не звучал и, по его мнению, является личной инициативой автора.

"Помните же, что поданные правки еще точно не означает, что будут приняты? Но, думаю, замысел понятен", – добавил депутат.

Следует отметить, что Владимир Зеленский ответил, почему в Украине изменяют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что мобилизация в Украине продолжается с первых дней полномасштабной войны. Изменений в закон хотят военные и Министерство обороны.

Напомним, во вторник, 30 января 2024 года, Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из категорий граждан снова может получить отсрочку от призыва. Речь идет об аспирантах-контрактниках