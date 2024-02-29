Війна — день 736: ЗСУ стабілізували фронт під Авдіївкою, але окупанти тиснуть під Мар’їнкою

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують тиснути на сході України та фокусують зусилля в районі Авдіївки, Мар’їнки та сусідніх населених пунктів. Наприклад, вони намагалися прорватися до Красногорівки, але отримали там відсіч від українських штурмовиків. При цьому у ЗСУ кажуть, що змогли стабілізувати фронт на Авдіївському напрямку, а в деяких місцях навіть заблокували російські підрозділи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Місцеві канали повідомляють про вибухи у Костянтинівці (Донецька область). За деякими даними, було чути не менше 10 вибухів.

Інформацію за 26 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 733: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку та обстрілюють мирні міста

Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 734: окупанти просуваються під Авдіївкою та посилюють тиск під Мар’їнкою

Із ситуацією в Україні за 28 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 735: загарбники тиснуть на Мар’їнському напрямку та активізувалися на Куп’янському