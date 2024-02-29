Война — день 736: ВСУ стабилизировали фронт под Авдеевкой, но оккупанты давят под Марьинкой

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают давить на востоке Украины и фокусируют усилия в районе Авдеевки, Марьинки и соседних населенных пунктов. К примеру, они пытались прорваться в Красногоровку, но получили там отпор от украинских штурмовиков. При этом в ВСУ говорят, что смогли стабилизировать фронт на Авдеевском направлении, а в некоторых местах даже заблокировали российские подразделения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Местные каналы сообщают о взрывах в Константиновке (Донецкая область). По некоторым данным было слышно не менее 10 взрывов.

Информацию за 26 февраля смотрите по ссылке: Война — день 733: оккупанты продвигаются на Авдеевском направлении и обстреливают мирные города

О том, что происходило 27 февраля, читайте в материале: Война — день 734: оккупанты продвигаются под Авдеевкой и усиливают давление под Марьинкой

С ситуацией в Украине за 28 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 735: захватчики давят на Марьинском направлении и активизировались на Купянском