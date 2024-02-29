Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України: назвали головну мету

Перемога може бути досягнута за умови продовження стабільної, змістовної та безперервної допомоги для України

У четвер, 29 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку України після двох років повномасштабної війни. Документ ухвалили більшістю голосів.

"За" проголосував 451 депутат, "проти" – 46, ще 49 утрималися. Про це повідомляє Укрінформ.

У документі йде мова про те, що дворічна річниця широкомасштабної війни Росії проти України показала, що зусилля, докладені до цього часу, поки не є достатніми для припинення агресії. Російсько-українська війна є грубим та показовим порушенням Хартії ООН, фундаментальних принципів міжнародного права, а дії Росії в Україні впродовж минулих двох років загрожують миру й безпеці в Європі та у світі.

"Європарламент… підкреслює, що російська війна проти України призвела до фундаментальних змін геополітичної ситуації в Європі та загрожує її безпековій архітектурі і що відповідь на такий розвиток потребує від ЄС рішучих, широких політичних, безпекових та фінансових рішень", — йдеться у документі.

Європарламент наголосив на непохитній солідарності з народом та політичним керівництвом України, підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Депутати засудили агресію Росії проти України, а також залучення до неї диктатора в Білорусі Олександра Лукашенка. Вони висунули вимогу до Росії та її поплічників негайно зупинити бойові дії та вивести всі свої сили та військове обладнання з усієї території України. Також зазначено, що головною метою залишається перемога України. Ця мета може бути досягнута за умови продовження стабільної, змістовної та безперервної допомоги для України, поступового збільшення постачання необхідної конвенційної зброї та обладнання.

Тому Європарламент підтвердив підтримку зусиль країн-членів та ЄС з постачання в Україну необхідної зброї та військового обладнання і закликав продовжувати допомогу так довго, як це буде необхідним для перемоги України. При цьому депутати закликали політичне керівництво країн-членів відмовитися від будь-яких "самообмежень" у наданні такої допомоги та своєчасно поставити в Україну все, що дозволить їй не лише захиститися від російських атак, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями та перемогти у цій війні.

Окремо резолюція наголошує на неприпустимості атак проти мирного населення та цивільної інфраструктури, закликає Росію зупинити практику насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій та звільнити всіх українців, які перебувають у російському полоні або ув’язненні. Крім того, припинити практику завезення російських громадян на тимчасово окуповані території України.

Документ засуджує намір Росії провести так звані "президентські вибори" на окупованих України та підкреслює, що Європарламент не визнає результати цих протиправних "виборів".

Також європейські депутати закликали Єврокомісію, високого представника ЄС та уряди країн-членів працювати разом з Україною та всім міжнародним співтовариством для створення спеціального трибуналу з розслідування та покарання злочину агресії, що був скоєний проти України російськими керівниками та її поплічниками, зокрема, в Білорусі. В документі вітається заснування Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України у Гаазі.

Європейський парламент закликав ЄС та його членів продовжувати санкції проти Росії, а також забезпечити ефективну імплементацію всіх 13-ти пакетів таких обмежувальних заходів та усунути існуючі можливості для їх обминання.

Також європейські політики висловили підтримку Формулі миру Президента України Володимира Зеленського та привітали підписання двосторонніх угод у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, Данією, Італією, Німеччиною та Францією в рамках реалізації спільної декларації G7 з підтримки України. При цьому документ окремо наголошує, що ці угоди не можуть розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Єврорада остаточно затвердила виділення 50 млрд євро Україні.